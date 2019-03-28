سلمان آل خليفة يظهر في قطر.. ويقبل رأس أميرها السابق

ظهر سلمان آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بصورة مفاجئة في الدوحة خلال افتتاح متحف قطر الوطني، واستقبل أمير قطر السابق حمد بن خليفة، قبل ساعات من سحب الدوحة مرشحها سعود المهندي.

وانتشر مقطع مرئي لسلمان وهو يقبل رأس أمير قطر السابق، وربطه مراقبون بأنها محاولة من الأول لإبعاد جميع المنافسين، رغم أن العديد من المصادر الآسيوية أكدت قبل نحو أسبوع انسحاب المهندي من السباق. ولم تنتشر أي صور أو مقاطع مرئية عن زيارة سلمان للمسؤولين الرياضيين في قطر.

وبدأ السباق على رئاسة الاتحاد الآسيوي بين المنافسين الثلاثة في سبتمبر 2018، قبل أن يعلن الرميثي انسحابه الأسبوع الماضي لينسحب المهندي هو الآخر يوم الخميس.

وكان سلمان آل خليفة قد تولى منصب رئيس الاتحاد الآسيوي للمرة الأولى في عام 2013، وبعد انسحاب الرميثي والمهندي، ستمتد رئاسته لفترة ثالثة حتى 2023.

ومن المقرر أن تقام انتخابات الاتحاد الآسيوي في السادس من أبريل المقبل، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.