سلمان آل خليفة يحسم رئاسة "الآسيوي" بعد انسحاب منافسيه

حسم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة "البحرين" ولاية ثانية بالتزكية على رأس الاتحاد الآسيوي حتى عام 2023، بعد انسحاب المرشح القطري سعود المهندي يوم الخميس.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات محمد خلفان الرميثي أعلن يوم الخميس الماضي انسحابه من الانتخابات ودعم سلمان بن إبراهيم بعد لقائه في أبوظبي، ما يعني أن الشيخ البحريني سينتخب بالتزكية مرة ثانية على غرار عام 2015.

ويتولى سلمان رئاسة الاتحاد منذ 2013 عندما انتخب لإكمال العامين المتبقيين من ولاية الرئيس السابق القطري محمد بن همام الذي أوقف مدى الحياة عن مزاولة أي نشاط كروي بسبب قضايا فساد.

وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي أن الدعم الذي وجده يعكس روح الوحدة بين أسرة الكرة الآسيوية ويؤكد أن الجميع يسير في مركب واحد هدفه المصلحة العليا للعبة، وأضاف البيان أن "مبايعة" سلمان تجسد اعترافا واضحا بالمنجزات المتعددة التي حققها الاتحاد القاري في عهد الشيخ سلمان على امتداد السنوات الخمس الماضية، كما تعبر عن الإجماع الآسيوي المطلق بقدرة الرئيس على مواصلة قيادة مسيرة الاتحاد نحو المزيد من التميز والنجاح وترسيخ قواعد الوحدة والاستقرار في منظومة الكرة الآسيوية.

وأضاف: عندما تسلمت أمانة المسؤولية في الاتحاد الآسيوي عام 2013 وضعت نصب عيني العمل على ترسيخ الوحدة بين الاتحادات الوطنية الأعضاء، ومحاولة تعزيز التقارب بين الاتحاد الآسيوي وأعضائه إلى أقرب مستوياته، وأنا أؤمن أننا نجحنا خلال السنوات الماضية في تحقيق وحدة غير مسبوقة في كرة القدم الآسيوية، حيث إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأعضاءه باتوا أقرب من أي مرحلة في السابق.

ويأتي حسم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة ولاية جديدة بعد ثلاثة أيام من إعلان الاتحاد السعودي دعمه.