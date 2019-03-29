النجم الساحلي يحجز مقعده في نهائي كأس زايد

صمد دفاع النجم الساحلي التونسي أمام ضغط مستضيفه المريخ السوداني ليفرض عليه التعادل السلبي في إياب قبل النهائي يوم الجمعة وينتزع التأهل إلى نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال مستفيدا من انتصاره 1-صفر في الذهاب.

وضغط المريخ السوداني المدعوم بجماهيره المتحمسة بقوة خاصة في الشوط الثاني لكن النجم الساحلي دافع بصلابة ليحافظ على شباكه خالية ويعود ببطاقة التأهل للمباراة النهائية للبطولة.

وكان النجم الساحلي قد فاز 1- صفر في مباراة الذهاب على استاد سوسة الأولمبي الشهر الماضي، وسيواجه النجم الساحلي الفائز من المواجهة الثانية في قبل النهائي بين الهلال والأهلي السعوديين حيث فاز الهلال 1-صفر في الذهاب وستقام مباراة العودة في جدة الشهر المقبل.