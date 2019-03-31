جهاز حماية المنافسة في الكويت يحقق مع beIN SPORTS

بدأ جهاز حماية المنافسة في الكويت التحقيق مع "بي إن سبورتس"بخصوص ارتكاب مخالفات وممارسات احتكارية، وسيعقد اجتماعا بين الطرفين في 8 أبريل المقبل لسماع رد القناة.

وطالب جهاز حماية المنافسة القناة القطرية بضرورة التقيد بالقوانين الخاصة بحماية المنافسة في الكويت، داعية إياها إلى ضرورة تصحيح تلك المخالفات.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية أن الجهاز اكتشف مخالفة القناة لأحكام الفقرة الـ11 من المادة الرابعة من قانون حماية المنافسة، التي تنص على "تعليق إبرام عقد أو اتفاق على شروط قبول التزامات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق".

وكانت القناة القطرية قد خالفت أحكام المادة السابعة من القانون ذاته، والتي تنص على "إساءة استعمال حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والنشر إذا أدى ذلك إلى آثار ضارة بالمنافسة وحماية التجارة الحرة خلافا لأحكام هذا القانون".

وأشارت إلى أن الجهاز خاطب القناة بالمخالفات من أجل تطبيق أحكام المادة 18 من قانون حماية المنافسة، والتي تشير إلى قيام الجهاز عند ثبوت مخالفة لأحد الاحكام بتكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فوراً، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز. وللمجلس أن يصدر قرارا بوقف الممارسة المحظورة فوراً، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار إليها على حسب الأحوال، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية الناشئة عن هذه المخالفات.

ودعا جهاز حماية المنافسة القناة إلى ضرورة التقيد بأحكام المادة 25 من القانون، والتي تنص على أن "على الأشخاص الذين توافرت فيهم صفة ذوي السيطرة في تاريخ العمل بهذا القانون إخطار الجهاز بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد هذا الإخطار، ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن 2000 دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار".

وكان جهاز حماية المنافسة قد تسلم شكوى مقامة من قبل أحد المواطنين، تتهم القناة بممارسات احتكارية تتعلق بنقل المباريات العالمية للمشاهدين في الكويت.