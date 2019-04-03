تخوف عراقي من ملعب الشعب قبل ديربي بغداد

يشهد ملعب الشعب الدولي في بغداد، تحضيرات وتدابير أمنية واحترازية قبل مباراة الديربي بين فريقي الزوراء والشرطة، بإشراف ثلاثي من وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة المحلي ووزارة الداخلية من أجل عدم تكرار ما حدث في مباراة القوة الجوية والزوراء من تدافع جماهيري وسوء في التنظيم تسبب بتأجيل اللقاء.

وهذه المرة ستجمع مباراة يوم الخميس بين فريق يسعى للحفاظ على الصدارة ومنافس يتوعد بالاقتراب من الوصافة.

وطالب حكيم شاكر مدرب نادي الزوراء في مؤتمره الصحفي قبل المباراة المقررة يوم الخميس، بعدم اللعب في هذا الميدان في حال عدم توفر معايير السلامة وتخوف الكثيرين من كون مدرجات الملعب آيلة للسقوط.

ومن أبرز التدابير التي تم الأخذ بها كان تحديد الحضور الجماهيري بما لا يتجاوز عن 25 ألف متفرج بحسب توصية وزارة الشباب والرياضة وطباعة تذاكر بألوان الأقسام المختلفة من المدرجات وفتح 4 منافذ لدخول وخروج الجماهير تبدأ عملها قبل موعد انطلاق المباراة بأربع ساعات لضمان انسيابية الحركة الجماهيرية.

ويذكر أن ملعب الشعب الدولي يعد من أقدم الميادين الرياضية في العراق حيث تم إنشاؤه في عام 1966 وكان شاهدا على أبرز مواجهات الأندية المحلية ومباريات المنتخب العراقي لنصف قرن أو أكثر.