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الشارقة يهدر فرصة توسيع فارق الصدارة بالتعادل مع عجمان

المصدر: دبي - د ب أ
مباراة الشارقة وعجمان يوم الخميس
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أهدر الشارقة فرصة زيادة الفارق مع ملاحقه العين إلى 11 نقطة، وذلك بعدما اكتفى بالتعادل السلبي مع مضيفه عجمان يوم الخميس، في المرحلة التاسعة عشرة لدوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت تعادل الظفرة والوحدة 1 - 1 .

ورفع الشارقة رصيده إلى 47 نقطة متصدرًا ترتيب المسابقة، فيما رفع عجمان رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق الوحدة مع مضيفه الظفرة 1 - 1، وبهذا التعادل، رفع الوحدة الذي فشل في تحقيق الفوز الثالث على التوالي، رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، فيما زاد رصيد الظفرة إلى 24 نقطة في المركز السابع، وتقدم الوحدة عن طريق يحيي الغساني في الدقيقة 17 ، قبل أن يتعادل سهيل المنصوري للظفرة في الدقيقة 35 .

كلمات دالّة

#الوحدة, #عجمان, #الأهلي, #الظفرة

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