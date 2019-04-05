شباب الأهلي يقفز إلى المركز الثاني في الدوري الإماراتي

فاز فريق شباب الأهلي دبي على ضيفه دبا الفجيرة 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في المرحلة التاسعة عشر من دوري الخليج العربي لكرة القدم "الدوري الإماراتي للمحترفين"، والتي شهدت فوز بني ياس على الإمارات 3 - 2.

وسجل أهداف شباب الأهلي دبي ماورو دياز ووليد عباس وأحمد خليل في الدقائق 35 و50 و56 على الترتيب، فيما سجل هدف دبا الفجيرة يوسف الرواشدة في الدقيقة 43، وشهدت المباراة طرد أحمد الظنحاني، لاعب دبا الفجيرة، في الدقيقة 43.

ورفع شباب الأهلي دبي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد دبا الفجيرة عند ثماني نقاط في قاع الترتيب، وفي المباراة الثانية، انتزع بني ياس فوزا صعبا من مضيفه الإمارات 3 - 2.

وسجل أهداف بني ياس مايكل أورتيغا في الدقيقة 16 وبيدرو كوندي في الدقيقة 34 من ركلة جزاء ويوسف جابر في الدقيقة 64، فيما سجل أهداف الإمارات صابر خليفة وماركاو في الدقيقتين 43 والثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وشهدت المباراة طرد عبد الله موسى لاعب الإمارات في الدقيقة 50.

ورفع بني ياس رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد الإمارات عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير.