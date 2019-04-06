خسارة مذلة للأهلي المصري في جنوب إفريقيا

بات الأهلي المصري على مشارف الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما تلقى خسارة قاسية صفر - 5 أمام مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.



وتلقى الأهلي خسارة تاريخية مستحقة كانت من الممكن أن تتضاعف نتيجتها لولا تصدي القائم والعارضة لتسديدات الفريق الجنوب إفريقي، الذي لجأ لاعبوه إلى الاستعراض في الكثير من الأحيان بعد اطمئنانهم على الفوز الكبير.



وافتتح صن داونز التسجيل مبكرا عن طريق ثيمبا زواني في الدقيقة 14، قبل أن يضيف واين أريندسي الهدف الثاني في الدقيقة 24 وأضاف ريكاردو ناسكيمينتو الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 47، فيما تكفل لياندرو سيرينو بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 62، واختتم باكماني ماهلامبي لاعب الأهلي السابق مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 84.



وتعد هذه هي أثقل خسارة للأهلي طوال تاريخه الطويل في المسابقات الأفريقية، والتي بدأت عام 1976، حيث ترجع أقسى هزيمة تعرض لها الفريق الأحمر في مشواره الأفريقي إلى عام 2003، حينما خسر صفر - 4 أمام أينوغو رينجرز النيجيري في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي.



وأصبح الأهلي بحاجة إلى معجزة من أجل البقاء في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد ثمانية ألقاب، حيث يحتاج للفوز بفارق ستة أهداف في لقاء العودة التي ستقام بمصر الأسبوع المقبل، للصعود إلى المربع الذهبي للمسابقة.