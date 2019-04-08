العين الإماراتي يتعادل مع الدحيل القطري في الآسيوية

تصدى كلود أمين حارس الدحيل القطري لركلة جزاء لكن بعدها بدقيقتين ارتكب خطأ فادحا كان سببا في إدراك العين الإماراتي التعادل 2-2 ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الاثنين.



وتقدم الدحيل بعد تسع دقائق من البداية بتسديدة مباشرة رائعة للقائد كريم بوضيف إثر تمريرة عرضية من إدميلسون جونيور، ورغم محاولات الضيوف لإدراك التعادل إلا أن المغربي يوسف العربي عزز النتيجة للدحيل في الدقيقة 31 عندما تلقى تمريرة عرضية من الجهة اليمنى من محمد موسى حولها بتسديدة أرضية من مدى قريب في شباك خالد عيسى حارس العين، لكن جمال معروف قلص الفارق بعدها بخمس دقائق من وضع انفراد حيث سدد على يسار أمين من داخل منطقة الجزاء.



وتألق أمين في التصدي لركلة جزاء نفذها البرازيلي كايو فرنانديز تسبب فيها معروف أيضا في الدقيقة 56، لكن بعدها بدقيقتين أرسل معروف تمريرة عرضية أخفق أمين في الامساك بها لتسقط من يده بغرابة شديدة على فخذ القائد السويدي ماركوس بيرغ الذي أدرك التعادل للفريق الإماراتي.



وأنقذ عيسى مرماه من فرصة خطيرة في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحسب بدل الضائع إثر ضربة رأس قوية من العربي، وظل الدحيل في المركز الثاني بالمجموعة بأربع نقاط يليه العين بنقطتين بينما يلتقي الهلال المتصدر بست نقاط في وقت لاحق مع الاستقلال الإيراني متذيل الترتيب بنقطة واحدة.