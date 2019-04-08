لاعبو الأهلي يعتذرون للجماهير عقب الخسارة المذلة

قدم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري اعتذارا رسميا للنادي وجماهيره إثر الهزيمة الثقيلة التي مني بها الفريق أمام مضيفه صن داونز الجنوب أفريقيا صفر - 5 يوم السبت في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.

وقال حسام عاشور قائد الفريق إنه نيابة عن زملائه اللاعبين، يتقدم بالاعتذار للأهلي المصري وكل محبيه، رافضا سرد أية مبررات.

وأضاف عاشور إن الكل يتحمل المسؤولية ويقدر حجم غضب جماهير الأهلي، لكنه لا يزال يناشد الجماهير بالوقوف خلف الفريق ومساندته، من أجل تصحيح الأوضاع على كافة المستويات، ورد الاعتبار.

وأكد زميله شريف إكرامي حارس مرمى الفريق أنه وزملاؤه يقدرون حزن الجماهير، مشيرا إلى أنهم يتقدمون بالاعتذار لكل فرد من جماهير النادي شعر بمرارة وحسرة الخسارة الأخيرة.

وقال إكرامي: الاعتذار يبقى جزءا بسيطا جدا من المجهود الكبير المطالبين بتنفيذه خلال الفترة القادمة، لاستعادة كرامة وكبرياء الأهلي وجماهيره، لم يعد الأمر مرتبطا بالاستمرار في بطولة من عدمه، ولكن الأمر بات مرتبطا باستعادة كرامة لاعبي الأهلي ورد الاعتبار لهم ولجماهير النادي في كل مكان.