مصر تواجه الكونغو وأوغندا.. والمغرب أمام كوت ديفوار

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم ، والتي أجريت اليوم الجمعة عند سفح أهرامات الجيزة، عن المجموعات الست في الدور الأول للبطولة.

وفي المجموعة الأولى تلعب مصر بجانب الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي، فيما تواجه نيجيريا في المجموعة الثانية، غينيا ومدغشقر وبوروندي.

وضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا. وجاء المغرب في المجموعة الرابعة بجانب كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا. وتلعب تونس في المجموعة الخامسة مع كل من مالي وموريتانيا وأنغولا. أما المجموعة السادسة والأخيرة، فتلعب فيها الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو.

وأشرف على عملية سحب القرعة الغاني أنتوني بافو الأمين العام المساعد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وشارك في عملية سحب القرعة كل من نجوم كرة القدم السابقين المغربي مصطفى حجي والسنغالي الحاج ضيوف والمصري أحمد حسن والإيفواري يايا توريه.

وتستضيف مصر فعاليات البطولة في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين وذلك على ستة ملاعب موزعة على أربع مدن بواقع ثلاثة استادات في القاهرة واستاد واحد فقط في كل من الإسكندرية والسويس والإسماعيلية.