منصور عبدالله يكشف أسباب عدم قدرة قطر على استضافة المونديال

أكد منصور عبدالله، إعلامي رياضي، أن قطر غير قادرة على استضافة مونديال 2022 لأسباب مختلفة وعديدة، وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يصر على أن يكون كأس العالم المقبل بمشاركة 48 منتخبا.

وقال في لقاء مع "العربية" يوم الاثنين: "فيفا" شركة تجاربة وإنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، يبحث عن زيادة المداخيل والأرباح من خلال الأنشطة التي تنظمها "فيفا"، وهو متمسك بفكرة 48 منتخبا وسيحظى بدعم كبير في الاجتماع المقبل، واتخاذ القرار مسألة وقت.

وأضاف: أعلنت عمان عدم جاهزيتها لاستضافة مباريات المونديال.. وتشير الأنباء إلى أن الكويت غير قادرة على تلبية شروط "فيفا"، إنفانتينو سيعمل على بحث حلول بديلة لإقامة مونديال بمشاركة 48، وأكد أيضا بأن قطر غير قادرة على استضافة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا.

وواصل: ملف قطر كان يعتمد على الجانب اللوجيستي من السعودية والبحرين والإمارات.. لاسيما وأن اسم السعودية ذكر 17 مرة في ملف المونديال.. والملف المقدم كان يتحدث عن 12 ملعبا وأصبح مؤخرا 8 ملاعب.. والواقع يؤكد أن قطر لن تستطيع استضافة المونديال في الظروف الراهنة.