إطلاق اسم ملك المغرب على النسخة المقبلة من البطولة العربية

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم إطلاق النسخة الثانية من البطولة العربية للأندية الأبطال العام المقبل تحت مسمى الملك محمد السادس، ملك المغرب على أن يقام النهائي في العاصمة المغربية الرباط.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه في "تويتر": أتشرف كرئيس للاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون النسخه الثانية من البطولة العربية تحمل مسمى غاليا على كل العرب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي تكرم علينا بالموافقة.

وانطلقت النسخة الحالية من البطولة في أغسطس الماضي، وتختم يوم الخميس بمباراة النهائي بين الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.