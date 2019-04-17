كأس زايد.. رابع أغلى بطولة أندية على مستوى العالم

تعتبر بطولة كأس زايد للأندية الأبطال رابع أغلى بطولة أندية في العالم، من حيث المكافآت المالية المرصودة للبطل، خلف بطولات أوروبا وكأس ليبرتادوريس.

ويلتقي الهلال السعودي مع النجم الساحلي التونسي في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال يوم الخميس على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، وسيحصل البطل على مبلغ 6 ملايين دولار أميركي.



ريال مدريد كسب 101 مليون دولار عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا

وتعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا، الأغلى على مستوى العالم من حيث المكافآت المالية المرصودة للبطل، بعدما حصل ريال مدريد الإسباني، بطل النسخة الماضية على 101 مليون دولار أميركي عقب تجاوزه فريق ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية 3-1.



ريفير بليت حصل على 12 مليون دولار أميركي

وتحل بطولة كوبا ليبرتادوريس في المركز الثاني، عقب حصول ريفر بليت على مبلغ 12 مليون دولار أميركي إثر فوزه باللقب على غريمه التقليدي بوكا جونيورز في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة الإسبانية مدريد نهاية العام الماضي.



أتلتيكو مدريد تلقى 9.6 مليون دولار بعد الفوز بالدوري الأوروبي

ودخلت خزائن أتلتيكو مدريد الإسباني العام الماضي 9.6 مليون دولار أميركي عقب تغلبه على مارسيليا الفرنسي في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب أولمبيك ليون نهاية الموسم الماضي.



كاشيما أنتلرز حصل على 4 ملايين دولار أميركي بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا

وتوج كاشيما أنتلرز العام الماضي بلقب دوري أبطال آسيا على حساب بيرسبوليس الإيراني، وحصل على مبلغ 4 ملايين دولار أميركي، أما النجم الساحلي التونسي الذي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الأهلي المصري فحصل على مبلغ 2.5 مليون دولار أميركي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتتشارك بطولتا كأس الاتحاد الآسيوي والكونفدرالية الإفريقية برقم المكافآت المالية، وهي 1.25 مليون دولار أميركي حصل عليها القوة الجوية العراقية بالنسبة للأولى، والرجاء البيضاوي المغربي.

أما بطولات سودا أميركانا التابعة لاتحاد أميركا الجنوبية، ودوري أبطال الكونكاكاف التابع لاتحاد أميركا الشمالية، ودوري أبطال أوقيانوسيا فهي الأقل على مستوى المكافآت المالية، إذ يحصل البطل على 500 ألف دولار أميركي.