بيراميدز يهزم الأهلي ويبقي الزمالك في صدارة الدوري

ضاعف بيراميدز جراح مضيفه الأهلي بعدما ألحق به هزيمته الرابعة هذا الموسم في بطولة الدوري المصري لكرة القدم، عقب فوزه عليه 1 - صفر يوم الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد بيراميدز، الذي حقق فوزه الخامس على التوالي في البطولة، إلى 60 نقطة، ليحتل المركز الثاني في ترتيب المسابقة من 28 مباراة بفارق الأهداف خلف الزمالك المتصدر، المتساوي معه في نفس الرصيد، لكن من 26 مباراة، وفي المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 58 نقطة في المركز الثالث من 26 مباراة.

ويدين بيراميدز بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى محترفه البرازيلي ماركوس كينو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 13، ليواصل الفريق تفوقه على الأهلي في لقائهما الثاني بعدما تغلب عليه 2 - 1 في لقاء الفريقين بجولة الذهاب هذا الموسم.

وعجز لاعبو الأهلي عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة، لتتلقى آماله في الاحتفاظ باللقب للموسم الرابع على التوالي صفعة قوية.

وتأتي الخسارة لتزيد من حالة الإحباط لدى جماهير الأهلي التي مازالت تشعر بخيبة الأمل عقب خروج الفريق مؤخرا من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بالخسارة 1 - 5 أمام صن داونز الجنوب أفريقي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.