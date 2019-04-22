"سوبر هاتريك" ليوناردو.. يقود الوحدة لفوز مثير ضد الريان

أحرز البرازيلي ليوناردو دا سيلفا أربعة أهداف من بينهم هدف الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة ليقلب الوحدة الإماراتي تأخره إلى انتصار 4-3 على ضيفه الريان القطري في دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الاثنين.



وصعق الريان منافسه بهدفين في أول ست دقائق عبر سيباستيان سوريا وجلمين ريفاس قبل أن يقلص ليوناردو الفارق بعد ذلك بدقيقتين، وأعاد ريفاس الفارق إلى هدفين عندما جعل النتيجة 3-1 بعد مرور 21 دقيقة فقط، لكن الوحدة انتفض بثلاثة أهداف في الشوط الثاني لينتزع فوزا مثيرا عاد به إلى صدارة المجموعة الثانية.



ورفع الوحدة رصيده إلى تسع نقاط متقدما بنقطتين على الاتحاد السعودي الذي اكتفى بالتعادل 1-1 مع مستضيفه لوكوموتيف طشقند صاحب المركز الثالث بأربع نقاط. ويتذيل الريان المجموعة بثلاث نقاط بعد فوز واحد في أربع مباريات.

