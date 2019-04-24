شباب الأهلي يستعيد الوصافة مؤقتاً.. والنصر والظفرة يتعادلان

استعاد شباب الأهلي دبي نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة دوري الخليج العربي لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 5 - 1 على مضيفه الإمارات يوم الأربعاء في افتتاح لقاءات المرحلة الثانية والعشرين للبطولة، التي شهدت تعادل النصر 1 - 1 مع مضيفه الظفرة.

وارتفع رصيد شباب الأهلي إلى 44 نقطة في المركز الثاني مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين تجمد رصيد الإمارات عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر، الثالث من القاع، مؤقتا.

وافتتح محمد جابر التسجيل مبكرا لشباب الأهلي دبي في الدقيقة السابعة، فيما أضاف زميلاه خايمي أيوفي ومحمد مرزوق الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 21 و29. وقلص يعقوب يوسف الفارق بتسجيله هدف الإمارات الوحيد في الدقيقة 39، قبل أن يتقمص خايمي أيوفي دور البطولة في اللقاء بإحرازه الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 44 و73، مسجلا ثلاثة أهداف "هاتريك". ويأتي هذا الفوز، ليعيد شباب الأهلي دبي البسمة إلى جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل عقب خسارة الفريق صفر - 1 أمام ضيفه الوحدة في المرحلة الماضية.

وفي المباراة الأخرى، فرض النصر التعادل 1 - 1 في الوقت القاتل على مضيفه الظفرة.

وارتفع رصيد الظفرة إلى 28 نقطة في المركز الثامن، متفوقا بفارق نقطة على النصر، صاحب المركز التاسع. وأخفق الفريقان في هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، بادر سعيد الكثيري بالتسجيل لمصلحة الظفرة في الدقيقة 54، غير أن المحترف البرازيلي سيرجيو دوترا جونيور أدرك التعادل للنصر في الدقيقة 88، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.