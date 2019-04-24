علي جبر يطيح بالزمالك ويقود بيراميدز إلى الصدارة

انفرد فريق بيراميدز بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفضل الفوز على الزمالك 1 - صفر يوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين.

ويدين بيراميدز بالفضل في هذا الفوز لمدافع الزمالك السابق علي جبر الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25.

وأهدر السوري عمر خربين ضربة جزاء لبيراميدز في الدقيقة 32 حيث تصدى له محمود جنش حارس الزمالك، ورفع هذا الفوز رصيد بيراميدز إلى 63 نقطة من 29 مباراة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك الوصيف والذي خاض 27 مباراة.

ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 58 نقطة قبل مباراته أمام المصري يوم الخميس، وحقق بيراميدز فوزه الثامن عشر مقابل تسعة تعادلات وهزيمتين، وتلقى الزمالك هزيمته الثالثة هذا الموسم مقابل 18 انتصارا وستة تعادلات.