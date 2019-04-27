اختبار صعب للترجي أمام مازيمبي في دوري الأبطال

يأمل الترجي التونسي حامل اللقب في تحقيق فوز مريح رغم خوضه أصعب اختبار في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أمام ضيفه مازيمبي من الكونغو الديمقراطية يوم السبت على استاد رادس.

وسيطرت الندية على المواجهات السابقة للفريقين في أبرز البطولات القارية للأندية حيث فاز الترجي في ثلاث مباريات ومثلها لمازيمبي والتعادل سيطر على مباراتين.

وشق الترجي طريقه نحو قبل النهائي دون عناء بعد فوزه على شباب قسنطينة الجزائري ذهابا وإيابا في دور الثمانية لكنه سيخوض أصعب اختباراته أمام مازيمبي.

وسيفقد الترجي جهود حارس المرمى رامي الجريدي بسبب الإصابة بينما لازالت الشكوك تحوم حولة قدرة لاعب الوسط المهاجم أنيس البدري على اللعب بعد غيابه الفترة السابقة بسبب الإصابة.