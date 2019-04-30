التونسي أمين بن عمر يغيب عن كأس أمم إفريقيا

تأكد غياب محمد أمين بن عمر لاعب النجم الساحلي التونسي عن صفوف المنتخب التونسي في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 لكرة القدم التي تنطلق بمصر في 21 يونيو المقبل، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف النجم الساحلي في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء نتائج الفحوصات الطبية التي أثبتت معاناة أمين بن عمر من إصابة في الرباط الصليبي.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة النجم الساحلي أمام الزمالك المصري يوم الأحد في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي انتهت بفوز الزمالك 1 - صفر.

وسيحتاج بن عمر لفترة لا تقل عن ستة أشهر للتعافي من الإصابة، ما يعني غيابه رسميا عن مباراة الإياب أمام الزمالك يوم الأحد في سوسة وعن المنتخب التونسي الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا.