الفيصلي يتوج بلقب الدوري الأردني للمرة الـ 34 في تاريخه

توج فريق النادي الفيصلي رسميا بلقب الدوري الأردني لكرة القدم، يوم الجمعة، بعد فوزه الصعب على البقعة 1-صفر الجمعة على ملعب عمان الدولي في المرحلة الحادية والعشرين قبل الأخيرة، للمرة الـ 34 في تاريخه.

وسجل هدف الفوز الثمين أحمد العرسان في الدقيقة 70 ليهدي الفيصلي لقبه الـ34 في الدوري والـ76 في مختلف البطولات المحلية منذ عام 1932 منها أيضا 19 لقبا في كأس الأردن و16 لقبا في كأس الكؤوس و7 ألقاب في بطولة الدرع.

وعزز الفيصلي، المتوج مرتين بكأس الاتحاد الآسيوي "2005 و2006"، موقعه في الصدارة برصيد 50 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه الجزيرة الفائز على شباب الأردن 4-صفر اليوم ايضا على ستاد الملك عبد الله الثاني بعمان.

وسيكون التتويج الرسمي لفريق الفيصلي عقب مباراته الأخيرة مع الجزيرة والتي باتت تحصيل حاصل مساء الخميس القادم في المرحلة الأخيرة.

في المقابل، تجمد رصيد البقعة عند 22 نقطة في المركز التاسع وبقي في صراع الهروب من شبح الهبوط مع الرمثا العاشر والأهلي الحادي عشر.