شباب الأهلي يهزم الظفرة بصعوبة ويواصل الضغط على الشارقة

شدد شباب الأهلي دبي الضغط على الشارقة متصدر دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بفوزه الصعب 3 - 2 على ضيفه الظفرة بينما أنعش الإمارات آماله في البقاء بالانتصار 1 - صفر على الفجيرة المتعثر يوم الجمعة.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني قبل ثلاث جولات على النهاية متأخرا بفارق خمس نقاط عن الشارقة التي يلتقي مع دبا متذيل الترتيب في وقت لاحق. وتجمد رصيد الظفرة عند 28 نقطة في المركز التاسع.

وكرر شباب الأهلي فوزه على الظفرة في غضون عدة أيام بعد انتصاره 2-1 يوم الاثنين الماضي ليتوج بلقب كأس رئيس الإمارات. وافتتح الدولي الإماراتي أحمد خليل أهداف شباب الأهلي في الدقيقة 12 من ركلة حرة قبل أن يضيف عبد العزيز هيكل الهدف الثاني في الدقيقة 27. وقلص ماجد حسن مدافع شباب الأهلي الفارق عندما سجل هدفا بالخطأ في مرماه قبل نهاية الشوط الأول.

وأدرك سهيل المنصوري التعادل للظفرة من ركلة جزاء في الدقيقة 57 بعد الاستعانة بتقنية الفيديو لكن خليل عاد وأحرز هدف الفوز لشباب الأهلي من ركلة حرة قوية ارتطمت برأس أحد مدافعي الظفرة وسكنت شباك الحارس زايد الحمادي قبل النهاية بست دقائق. وخاض الظفرة الوقت المحتسب بدل الضائع بعشرة لاعبين بعد طرد سلطان السويدي.

وفي المباراة الثانية أحرز البرازيلي ماركوس سيلفا هدفا مبكرا للإمارات في الدقيقة الثانية بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية ليحصد لفريقه أغلى ثلاث نقاط في الموسم. وحافظ الإمارات على تقدمه حتى النهاية التي شهدت حصول المالي شيخ دياباتي لاعب الفريق على الانذار الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع الإمارات رصيده إلى 18 نقطة ليفك شراكته مع الفجيرة، الذي تجمد رصيده عند 15 نقطة، في المركز قبل الأخير. وبات الإمارات في المركز 12 متقدما بفارق ثلاث نقاط عن الفجيرة صاحب أول مراكز الهبوط.