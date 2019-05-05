نهضة بركان يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لأول مرة

المصدر: بركان - د ب أ

تأهل فريق نهضة بركان المغربي إلى الدور النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الكونفيدرالية الإفريقية، بتغلبه على ضيفه الصفاقسي التونسي 3 - صفر يوم الأحد في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.

وتقدم نهضة بركان بهدف سجله كودجو لابا في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء ،وأضاف عمر نمساوي الهدف الثاني في الدقيقة 19، ثم احرز إيسوفو دايو الهدف الثالث في الدقيقة 31.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس انتهت بفوز الصفاقسي بهدفين نظيفين ليصعد فريق نهضة بركان للنهائي فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 - 2.

وصعد نهضة بركان لهذا الدور بعدما تغلب على جورماهيا 7 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الثمانية، فيما تغلب الصفاقسي على نكانا الزامبي 3 - 2 في مجموع المباراتين أيضا.