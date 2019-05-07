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الآسيوي يعاقب الفنزويلي ريفاس بسبب إشارة لا أخلاقية

المصدر: العربية. نت
ريفاس خلال مباراة الوحدة ضد الريان
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أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، الفنزويلي خافيير ريفاس، لاعب الريان القطري، مباراة واحدة بسبب سوء سلوكه.

ووجه ريفاس "30 عاما" إشارة لا أخلاقية ومشينة ضد جماهير نادي الوحدة الإماراتي، في الجولة الرابعة لمنافسات دوري أبطال آسيا، خلال اللقاء الذي كسبه الوحدة برباعية مقابل ثلاثة أهداف للريان.

عقوبة الاتحاد الآسيوي حسب الموقع الرسمي عقوبة الاتحاد الآسيوي حسب الموقع الرسمي

وفرض الآسيوي غرامة مالية تبلغ 5 آلاف دولار ضد ريفاس، مع تهديده بتشديد العقوبة في حالة تكرار التصرف المشين.

ويتصدر الوحدة ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا "9 نقاط"، ويأتي ثانيا اتحاد جدة بـ "7 نقاط"، ويتواجد كل من لوكوموتيف الأوزبكي والريان في المركزين الثالث والرابع.

ويستضيف الوحدة، يوم الثلاثاء، لوكوموتيف الأوزبكي، بينما يلعب اتحاد جدة ضد الريان القطري.

كلمات دالّة

#الوحدة, #الآسيوية, #ريفاس

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