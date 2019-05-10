شباب الأهلي يتجاوز النصر ويواصل الضغط على الشارقة

شدد شباب الأهلي دبي الضغط على الشارقة متصدر دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بفوزه 3-1 على تسعة لاعبين من مستضيفه النصر يوم الجمعة.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن الشارقة الذي سيلعب خارج أرضه مع الوصل يوم السبت بينما تراجع النصر للمركز التاسع برصيد 30 نقطة.

ولعب النصر بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 بعد طرد محمود خميس ولحق به سيرجو دوترا، صاحب هدف الفريق الوحيد، في الدقيقة 78.

وافتتح شباب الأهلي الثلاثية عن طريقة ضربة رأس عبر محمد مرزوق في الدقيقة 12 وضاعف أحمد خليل النتيجة من ركلة حرة في الدقيقة 20 وقلص البرازيلي دوترا النتيجة بتسديدة قوية من داخل المنطقة قبل نهاية الشوط الأول.

وأكمل هنريكي لوفانور ثلاثية شباب الأهلي في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة قوية من مدى قريب.

وفي مباراة اخرى أحرز الجزيرة ثلاثة أهداف في اخر 17 دقيقة لينتصر 3-صفر على مستضيفه الإمارات. ووضع زايد العامري الجزيرة في المقدمة في الدقيقة 73 وأضاف ناصر بارازيت الهدف الثاني في الدقيقة قبل الأخيرة قبل أن يسجل ليوناردو بيريرا الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث بينما ظل الإمارات في المركز 12 برصيد 18 نقطة قبل جولتين على النهاية.

وسحق الفجيرة مستضيفه الظفرة 5-1 بفضل تألق الجزائري محمد بن يطو الذي أحرز ثلاثية. وأضاف أحمد موسى وفرناندو جابرييل الهدفين الاخرين بينما أهدر صمويل روزا ركلة جزاء للضيوف في الشوط الثاني فيما أحرز هدف الظفرة الوحيد نيكولاس ميليسي في الدقيقة 21 حينما كان الفجيرة متقدما 3-صفر.

وبهذا الانتصار أنعش الفجيرة آماله في البقاء بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة لكنه ظل في المركز قبل الأخير متقدما بفارق خمس نقاط عن دبا الذي سيستضيف العين حامل اللقب غدا.

في المقابل ظل رصيد الظفرة 28 نقطة في المركز العاشر. وفي المباراة الأخيرة سجل بيدرو كوندي ثلاثية بني ياس في الفوز 3-2 على ضيفه اتحاد كلباء.

وأهدر المجري بالاش جوجاك ركلة جزاء لكلباء في الدقيقة 28 بينما افتتح كوندي التسجيل لبني ياس بعد سبع دقائق من البداية لكن عبد الله سالم أدرك التعادل في الدقيقة 31.

وأضاف كوندي هدفين متتاليين في الشوط الثاني قبل أن يقلص أحمد النقبي الفارق في الدقيقة 87. وحافظ بني ياس على المركز السادس برصيد 39 نقطة مقابل 24 نقطة لكلباء في المركز 11.