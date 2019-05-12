الوصل يؤجل حسم الشارقة للقب الدوري الإماراتي

واصل فريق الشارقة تراجعه في الدوري الإماراتي وسقط على ملعب مضيفه الوصل 3-2 يوم السبت في المرحلة الرابعة والعشرين للمسابقة.

وفشل الشارقة المتصدر في تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات حيث تعادل في المباريات الثلاث الماضية مع العين 2 -2 واتحاد كلباء 1 -1 ودبا الفجيرة 2 -2.

ورغم الخسارة ظل الشارقة في الصدارة برصيد 53 نقطة لكن بفارق ثلاث نقاط فقط عن أقرب ملاحقيه شباب الأهلي دبي، فيما رفع الوصل رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع.

وسجل فابيو دي ليما الهدفين الأول والثالث للوصل في الدقيقتين 39 والدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وأحرز علي صالح الهدف الثاني في الدقيقة 73.

وتكفل علي محمد الظنحاني وإيغور كورونادو من ضربة جزاء بتسجيل هدفي الشارقة في الدقيقتين 65 و84. وأنهى الشارقة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد شاهين عبدالرحمن في الدقيقة 88.

وفي باقي المباريات فاز الوحدة على ضيفه عجمان 3 -1 وفاز العين على مضيفه دبا الفجيرة 2 -صفر.