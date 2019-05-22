الزوراء يكرر خماسيته في مرمى الوصل

قلب فريق الزوراء العراقي تأخره ليحقق فوزا بنتيجة كبيرة خارج ملعبه على الوصل الإماراتي 5-1 يوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقدم الوصل عبر حسن محمد في الدقيقة الخامسة، قبل أن يرد الزوراء بخماسية عن طريق علاء عباس (هدفين) في الدقيقتين 22 والدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، فيما سجل أحمد فاضل هدفًا في الدقيقة 39 وأحمد جلال في الدقيقة 51 ومهند عبدالرحيم في الدقيقة 59.

وتأجلت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة والتي كانت مقررة بين ذوب أهن الإيراني مع النصر السعودي لتقام في موعد سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

ويتصدر ذوب آهن ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، مقابل تسع نقاط للنصر وثماني نقاط من ست مباريات للزوراء وثلاث نقاط للوصل، حيث ضمن ذوب آهن والنصر الحصول على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.

ويتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى دور الستة عشر للبطولة.