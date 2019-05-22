"فرانس برس": ملف مشترك بين السعودية والإمارات والبحرين لاستضافة مونديال الشباب

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" أن اتحادات كرة القدم في البحرين والسعودية والإمارات تقدمت بملف مشترك لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2021 لمنتخبات تحت 20 عاما.

ونقلت وكالة الأنباء بياناً نسبته إلى الاتحاد البحريني لكرة القدم جاء فيه: ضمن إطار التعاون المتبادل بين الاتحادات الأشقاء، وحرصها على تنظيم مختلف الفعاليات الكروية الكبرى على جميع الصعد بما فيها الدولية، إذ تعد فكرة الملف الثلاثي المشترك هي الأولى من نوعها على المستوى الخليجي لاحتضان كأس العالم لفئة الشباب، والتي ستقام سنة 2021.

وكان الاتحاد الدولي أعطى في 23 أبريل الماضي الاتحادات المنضوية الراغبة مهلة حتى 21 مايو الجاري للتعبير عن نيتها بالاستضافة، على أن تؤكد ترشحها في 30 أغسطس المقبل، فيما يختار مجلس فيفا الدولة المضيفة في الربع الاخير من العام الحالي.



وأكد أمين عام الاتحاد البحريني إبراهيم البوعينين في تصريح لوكالة "فرانس برس" تقديم الطلب رسميا ‘لى فيفا، وقال: تقدمنا بطلب رسمي مشترك مع السعودية والإمارات لتنظيم نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 في العام 2021، وتلقينا ردا باستلامهم الطلب رسميا.

وأضاف البوعينين لـ"فرانس برس": يأتي تقدمنا بطلب مشترك لاستضافة البطولة العالمية لامتلاك الدول الثلاث مقومات التنظيم والمتمثلة في الملاعب الرياضية والبنى التحتية والكوادر البشرية التنظيمية، وقد سبق وأن نظمت السعودية بطولة العالم للشباب، فضلا عن استضافة الإمارات لنهائيات كأس آسيا الأخيرة، والبحرين كذلك استضافت نهائيات بطولة آسيا للشباب.

وتابع: الملفات المشتركة تلقى الترحيب من قبل الاتحاد الدولي، لكن ستكون الأمور محسومة من قبلهم للإعلان النهائي عن مكان استضافة البطولة بعد مراجعة بقية الملفات المقدمة من الدول الأخرى، وهي حق مشروع للجميع، وعادة هناك إجراءات إدارية وزيارات تفتيشية ومراجعة جميع الملفات من أجل اختيار البلد المنظم.