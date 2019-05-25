عموري يعود إلى منتخب الإمارات بعد غياب دام 7 أشهر

شهدت أول تشكيلة لمنتخب الإمارات لكرة القدم في عهد مدربه الجديد الهولندي بيرت فان مارفيك، عودة نجمه عمر عبد الرحمن "عمّوري" صانع ألعاب الهلال السعودي، بعد غياب منذ أكتوبر 2018 بسبب إصابة في الركبة.

وأعلن فان مارفيك الذي تولى في مارس 2019 تدريب المنتخب خلفا للإيطالي ألبرتو زاكيروني الذي لم يمدد عقده بعد نهائيات كأس آسيا، اليوم السبت تشكيلة المنتخب التي ستخوض من 13 يوليو إلى 22 منه معسكرا في النمسا استعدادا لخوض التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان استدعاء "عمّوري" (27 عاما) أبرز ملامح التشكيلة، بعدما كان اللاعب غاب عن البطولة القارية التي استضافتها بلاده بين الخامس من يناير والأول من فبراير، وبلغ فيها المنتخب الأبيض نصف النهائي قبل الخسارة أمام المنتخب القطري الذي توّج باللقب.

وتعرض عبد الرحمن، أفضل لاعب في آسيا لعام 2016، لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى في أكتوبر، ما اضطره للخضوع لعملية جراحية، وغاب عن معظم الموسم مع فريقه الهلال الذي انضم إلى صفوفه في صيف العام الماضي قادما من العين الإماراتي.

وضمت التشكيلة الإماراتية العديد من الوجوه الشابة، وخلت من لاعبي الوحدة الذي يخوض مباراتي دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال آسيا في الخامس من أغسطس و12 منه.

ولحراسة المرمى تم استدعاء خالد عيسى (العين) وعلي خصيف (الجزيرة) وفهد الظنحاني (بني ياس) وعادل الحوسني (الشارقة)، وللدفاع: سالم راشد وخليفة الحمادي ومحمد العطاس (الجزيرة) وبندر الأحبابي(العين)، الحسن صالح (الشارقة)، وليد عباس (شباب الأهلي)، محمد شاكر (عجمان)، وحسن المحرمي (بني ياس).

ولخط الوسط، استدعي عمر عبد الرحمن (الهلال السعودي)، خلفان مبارك (الجزيرة)، أحمد برمان وريان يسلم (العين)، طارق أحمد وحبيب الفردان (النصر، علي سالمين (الوصل)، ماجد سرور(الشارقة) وماجد حسن (شباب الأهلي)، وللهجوم، كل من علي مبخوت وزايد العامري (الجزيرة)، أحمد خليل وإسماعيل الحمادي (شباب الأهلي)، محمد العكبري (النصر) وعلي صالح (الوصل).