الاتحاد المغربي لكرة القدم يحتج رسمياً على التحكيم في مباراة "الأبطال"

تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم يوم الأحد بشكوى رسمية ضد الحكم الدولي المصري جهاد جريشة بسبب بعض الأخطاء، على حد وصفه، التي حدثت خلال إدارته ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد البيضاوي المغربي وضيفه الترجي التونسي.



واستند الاتحاد المغربي في خطابه يوم الأحد إلى واقعتين أثناء المباراة، حيث كانت الأولى ركلة الجزاء الواضحة، على حد وصفه، والثانية إلغاء هدف في الدقيقة 45 بداعي أن الكرة اصطدمت في يد مهاجم الوداد.

وتعادل الوداد البيضاوي 1 - 1 مع الترجي في لقائهما الذي جرى أول أمس الجمعة بالعاصمة المغربية الرباط، ليتعين على الفريق المغربي الفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بنتيجة تزيد على 1 - 1 للتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعدما فاز بالكأس عامي 1992 و2017.

في المقابل، يكفي الترجي التعادل السلبي من أجل الاحتفاظ بالبطولة للعام الثاني على التوالي، والفوز بها للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما حصل عليها أعوام 1994 و2011 و2018.