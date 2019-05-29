"فضيحة خيخون" تقصي الجزائر من مونديال إسبانيا

كان منتخب الجزائر قريباً من التأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم الذي أقيم في شهر رمضان 1982، لكنه خرج من البطولة بعد المباراة التي جمعت ألمانيا الغربية والنمسا والمعروفة بـ"فضيحة خيخون".

المنتخب الجزائري تغلب على ألمانيا الغربية بفوز تاريخي 2-1 وعلى أعتاب التأهل إلى الدور الثاني، لكن منتخبا ألمانيا الغربية والنمسا لعبا على التعادل السلبي بشكل واضح للعيان ليتأهلا سوياً على حساب المنتخب الجزائري.

وبعد تلك "الفضيحة" قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة آخر مباريات كل مجموعة في نفس التوقيت لمنع تكرار التلاعب بالنتائج.