غياب ديلور وغلام عن قائمة الجزائر في كأس إفريقيا

أعلن مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي يوم الخميس تشكيلته النهائية من 23 لاعبا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، والتي غاب عنها مدافع نابولي الإيطالي فوزي غلام وأندي ديلور مهاجم مونبلييه الفرنسي.

ولم يحدد الاتحاد الجزائري في بيان إعلان التشكيلة، أسباب عدم استدعاء اللاعبَين، في ظل تقارير صحافية عن رفض غلام المشاركة مع المنتخب في البطولة القارية التي تستضيفها مصر. أما ديلور الذي يحمل الجنسية الفرنسية، فأبدى في الأسابيع الماضية رغبته في الدفاع عن ألوان المنتخب، مشيرا الى أنه شرع في إجراءات الحصول على الجنسية الجزائرية استنادا الى جذوره من جهة والدته.

واكتفى اللاعب عبر حسابه على "تويتر" بإعادة نشر التشكيلة الجزائرية المعلنة، مع تعليق بالفرنسية جاء فيه "من كل قلبي معكم. في إمكانكم القيام بذلك (الفوز)، وستقومون بذلك. تحيا الجزائر". كما غاب عن التشكيلة لاعب وسط شالكه الألماني نبيل بن طالب المصاب.

في المقابل، شهدت التشكيلة عودة لاعبين من ذوي الخبرة، يتقدمهم إسلام سليماني (30 عاما) لاعب فنربخشة التركي، وعدلان قديورة (33 عاما) لاعب نوتنغهام فورست الإنجليزي. وتخوض الجزائر المتوجة باللقب القاري عام 1990 على أرضها، غمار البطولة التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو و19 يوليو، في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبات السنغال وكينيا وتنزانيا.

وأعلن الاتحاد الجزائري أن منتخب "ثعالب الصحراء" سيخوض تحضيرا للبطولة، مباراتين وديتين ضد بوروندي في 11 يونيو ومالي في 16 منه.

في ما يأتي التشكيلة، لحراسة المرمى، رايس مبولحي (الاتفاق السعودي)، عز الدين دوخة (الرائد السعودي)، ألكسندر أوكدجة (متز الفرنسي)، وللدفاع عيسى ماندي (ريال بيتيس الإسباني)، رامي بن سبعيني (رين الفرنسي)، رفيق حليش (موريرينسي البرتغالي)، جمال بن العمري (الشباب السعودي)، يوسف عطال (نيس الفرنسي)، محمد فارس (سبال الإيطالي)، مهدي زفان (رين الفرنسي).

ولخط الوسط، إسماعيل بن ناصر (إمبولي الإيطالي)، ومهدي عبيد (ديجون الفرنسي)، سفيان فغولي (غلطة سراي التركي)، هشام بوضاوي (بارادو)، هاريس بلقبلة (بريست الفرنسي)، وعدلان قديورة (نوتنغهام فورست الإنجليزي)، ومهدي تاهرات (لنس الفرنسي)، وللهجوم: إسلام سليماني (فنربخشة التركي)، آدم وناس (نابولي الإيطالي)، رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، بغداد بونجاح (السد القطري)، يوسف بلايلي (الترجي التونسي)، وياسين براهيمي (بورتو البرتغالي).