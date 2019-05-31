"فيفا" يستبعد المصري جهاد جريشة من مونديال الشباب

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الجمعة، استبعاد الحكم الدولي المصري جهاد جريشة من بطولة كأس العالم للشباب ببولندا التي تقام حالياً بعد إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف)، لمدة ستة أشهر.

وكان (كاف) قرر إيقاف جهاد جريشة لمدة ستة أشهر في بيان رسمي بسبب ضعف مستواه الفني وقراراته التحكيمية، في ذهاب نهائى دوري أبطال إفريقيا بين الوداد البيضاوى المغربي والترجي التونسى، التي أقيمت بمدينة "الرباط" المغربية، وانتهت بالتعادل 1 - 1.

وقال أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الجمعه: بعد التشاور مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، فيفا يقرر استبعاد جهاد جريشة من بطولة كأس العالم للشباب المقامة في بولندا 2019.

وتقام كأس العالم للشباب في بولندا، حيث انطلقت في 23 مايو الجاري، وتختتم في 15 يونيو المقبل.