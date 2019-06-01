توقف نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب VAR

توقفت مباراة الإياب في الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم بين الترجي التونسي حامل اللقب وضيفه الوداد البيضاوي المغربي بعد مرور نحو ساعة على انطلاقها، وسط جدل وضبابية حول تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("في ايه آر").

وبعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 في الرباط، استضاف الترجي على الملعب الأولمبي في ضاحية رادس فريق الوداد بطل عام 2017.

وتقدم الفريق المضيف 1-صفر بهدف في الدقيقة 41 عبر الجزائري يوسف البلايلي. وفي الشوط الثاني، سجل الوداد هدف التعادل بكرة رأسية من لاعبه وليد الكارتي في الدقيقة 58، ألغاه الحكم الغامبي باكاري غاساما من دون أن يتضح السبب المباشر لذلك.

وأظهرت لقطات الإعادة التلفزيونية أن الكارتي لم يكن متسللا، لكن سبب الإلغاء قد يكون وجود خطأ عليه بحق مدافع الترجي خليل شمام.

ووسط مطالبة من لاعبي الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو لمراجعة الهدف، توقفت المباراة، وسط تقارير عن إبلاغ الحكم قائدي الفريقين عبد اللطيف نصير (الوداد) وخليل شمام (الترجي) بأن تقنية الفيديو معطلة، ولذلك لم يتم التجاوب مع مطالبات العودة إليها.

وكان لاعبو الترجي قد طلبوا أيضا في الشوط الأول بمراجعة تقنية الفيديو، مطالبين باحتساب ركلة جزاء لصالحهم بسبب لمسة يد.

ومرت الدقائق طويلة دون خلاصة واضحة، وسط توتر أولي واحتكاك بين اللاعبين ترافق مع رمي المشجعين قوارير المياه البلاستيكية نحو أرض الملعب وانتشار كثيف لقوى الأمن التونسية. ومع نهاية الوقت الأصلي للمباراة وانقضاء نحو ساعة ونصف ساعة على توقفها، انسحبت غالبية اللاعبين من على المستطيل الأخضر، وأظهرت لقطات البث المباشر رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد على أرض الملعب يتشاور مع مسؤولي الناديين.

ولم يعلق الاتحاد بعد رسميا على سير المباراة والاحتجاجات، مع الاكتفاء بعبارة "المباراة متوقفة" بالإنجليزية عبر القناة الرسمية للبث.

وكان التحكيم يرخي بظلاله على مباراة يوم الجمعة، بعد الاعتراضات عليه في مباراة الذهاب في الرباط التي قادها الحكم الرئيسي المصري جهاد جريشة الذي عاقبه الاتحاد القاري بالإيقاف لمدة 6 أشهر بسبب أدائه "السيئ" الذي أثار احتجاجا مغربيا خصوصا إلغاء هدف في أواخر الشوط الأول بداعي وجود لمسة يد، وعدم احتساب ركلة جزاء في الشوط الثاني، بعد الاحتكام إلى تقنية المساعدة بالفيديو في المناسبتين.

وفي مقابل الاحتجاج على جريشة، تلقى الاتحاد القاري رسالة من إدارة الترجي هذا الشهر، تبدي من خلالها تحفظها على اختيار غاساما لمباراة الإياب، على خلفية "انحيازه" للفريق المغربي في إياب الدور النهائي لنسخة 2017 أمام الأهلي المصري (1-صفر في الدار البيضاء)، وإلى أن الحكم حرم فريق "باب سويقة" من ركلة جزاء في ذهاب نصف نهائي النسخة الحالية ضد مازيمبي الكونغولي الديمقراطي في تونس.