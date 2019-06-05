بسبب صلاة العيد.. محمد صلاح يشن هجوماً لاذعاً في "تويتر"

غضب النجم المصري محمد صلاح، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم مع ليفربول الإنجليزي، لعدم قدرته على أداء صلاة عيد الفطر في قريته نجريج بسبب عدم احترام خصوصيته من بعض الصحافيين وبعض الناس، حسب ما ذكر اللاعب.

وكان صلاح (26 عاما) قد وصل إلى مسقط رأسه في نجريج التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية لقضاء العيد مع أسرته، بعد حصده لقب البطولة الأغلى للأندية في العالم.

لكن تجمهر العشرات من أبناء البلدة أمام منزل عائلته لالتقاط الصور معه، حرم صلاح من تأدية الصلاة، فكتب يوم الأربعاء في حسابه على موقع "تويتر": "اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد. دا ملوش علاقة بالحب. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".

وكان صلاح سجل يوم السبت الماضي هدف الافتتاح لليفربول من ركلة جزاء في نهائي دوري الأبطال ضد مواطنه توتنهام هوتسبر، ليحرز "الحمر" لقبهم الأول في المسابقة منذ 2005، ويصبح لاعب المقاولين العرب السابق مرشحا لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

ويستعد أفضل لاعب إفريقي وهداف الدوري الإنجليزي لموسمين تواليا، لخوض كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده على أرضه.