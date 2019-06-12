اللجنة الأولمبية الكويتية تحدد موعد انتخابات مجلس الإدارة

حددت الجمعية العمومية للجنة الأاولمبية الكويتية في اجتماعها "غير العادي" الذي عقدته بمقر الأولمبية وبالتنسيق مع اللجنة السداسية، يوم 30 الجاري موعدا لإجراء انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الجديد.

وخلال الجمعية العمومية تم تشكيل لجنة ثلاثية للإشراف على الانتخابات برئاسة ناصر صالح بومرزوق، رئيس اتحاد اليد، وعضوية أحمد عقلة نائب رئيس اتحاد القدم وعبداللطيف مراد، أمين سر اتحاد الجمباز.

واعتمدت "العمومية، تعديل النظام الأساسي الجديد تنفيذاً للمرحلة الثالثة والأخيرة من خارطة الطريق التي أقرتها الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية لحل الأزمة الرياضية.

وحضر الاجتماع ممثلي 15 اتحاداً إلى جانب أعضاء اللجنة السداسية، حمود فليطح، مدير الهيئة العامة للرياضة وصقر الملا، نائب مدير الهيئة العامة للرياضة وحسين المسلم وصالح القحطاني.

ومن التعديلات التي تم إقرارها خلال العمومية، أن يقتصر التصويت في الانتخابات المقبلة على الاتحادات الرياضية والأعضاء في الجمعية العمومية الذين شاركوا في انتخابات الأولمبية التي جرت عام 2014 إضافة إلى ناديي الرماية والصيد والفروسية، مع إلغاء مشاركة اللجان الرياضية.