مدرب تونس يستبعد علي معلول من أمم إفريقيا

المصدر: تونس - أ ف ب

أعلن مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم، الفرنسي ألان غيريس، تشكيلته النهائية من 23 لاعبا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، والتي شهدت عودة النجم يوسف المساكني بعد غياب مطول بسبب الإصابة، واستبعاد علي معلول في آخر لحظة.

ويعود المساكني الملقب بـ"النمس" والمعار إلى أويبن البلجيكي، بعد غيابه عن مونديال روسيا 2018 بسبب قطع في الرباط الصليبي.

وأكد غيريس في تصريحات إعلامية سابقة أنه لا يريد وضع حدود لطموحات المنتخب في بطولة إفريقيا، معتبرا أن بلوغ الدور نصف النهائي يشكل رغبة وهدفا واضحا.

واستبعد غيريس الظهير علي معلول (الأهلي المصري) دون ذكر الأسباب وعوضه بكريم العواضي، كما قرر أن يرافق حارس المرمى أيمن دحمان (الصفاقسي) المنتخب إلى مصر خارج القائمة.

وواجهت تونس العراق في إطار التحضيرات لأمم إفريقيا وفازت بهدفين، الجمعة الفائت، كما حققت انتصارا على المنتخب الكرواتي بهدفين لهدف الثلاثاء.

ويخوض منتخب "نسور قرطاج" المتوج باللقب القاري عام 2004 على أرضه، غمار البطولة التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو و19 يوليو، في المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبات مالي وموريتانيا وانغولا.

وضمت التشكيلة في حراسة المرمى فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي)، معز بن شريفية (الترجي)، معز حسن (نيس الفرنسي)، والدفاع: نسيم هنيد (الصفاقسي)، ياسين مرياح (أولمبياكوس اليوناني)، ديلان برون (لاغنتواز البلجيكي)، محمد دراغر (بادربورن الألماني)، وجدي كشريدة (النجم الساحلي)، أيمن بن محمد (الترجي)، أسامة الحدادي (الاتفاق السعودي)، كريم العواضي (النجم الساحلي)، رامي البدوي (الفيحاء السعودي).

و الوسط: الفرجاني ساسي (الزمالك المصري)، إلياس السخيري (مونبلييه الفرنسي)، غيلان الشعلالي (الترجي)، مارك اللمطي (باير ليفركوزن الألماني)، يوسف المساكني (أويبن البلجيكي)، نعيم السليتي (ديغون الفرنسي)، وفي الهجوم بسام الصرارفي (نيس الفرنسي)، أنيس البدري وياسين الخنيسي (الترجي)، وهبي الخزري (سانت اتيان الفرنسي)، فراس شواط (الصفاقسي).