العين الإماراتي يضم الجزائري مزيان والتوغولي كودغو

المصدر: دبي - أ ف ب

تعاقد العين رابع الدوري الإماراتي لكرة القدم، يوم الخميس، مع جناح اتحاد الجزائر الجزائري عبد الرحمن مزيان حتى 2023 ومهاجم نهضة بركان المغربي الدولي التوغولي فو-دوه لابا كودغو حتى 2022، ليكمل عقد أجانبه الأربعة.

وكان العين أعلن التعاقد سابقا مع البرازيلي كايو كانيدو قادما من مواطنه الوصل، وجدد لمدة موسمين عقد الياباني تسوكاسا شيوتاني الذي يلعب له منذ 2017.

ويعد مزيان (25 عاما) من اللاعبين الذين برزوا في اتحاد العاصمة منذ انتقاله اليه في 2015، وشارك مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد ريو دي جانيرو 2006.

وقال محمد عبيد حماد إداري العين في حديث للموقع الرسمي للنادي الإماراتي إن مزيان من اللاعبين المهمين الذين يمتلكون امكانات عالية، وقادر على تقديم الإضافة المطلوبة مع زملائه بالفريق.

أما كودغو (27 عاما) فقد توج بلقب هداف كأس الاتحاد الإفريقي برصيد 8 أهداف، بعدما قاد نهضة بركان للمرة الأولى في تاريخه إلى الدور النهائي من البطولة التي فاز الزمالك المصري بلقبها.

كما توج كودغو الذي سيحل في العين بديلا للدولي السويدي ماركوس بيرغ، هدافا للدوري المغربي بالتساوي مع مهاجم الرجاء البيضاوي محسن ياغور برصيد 19 هدفا لكل منهما.

وكان العين، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب بالدوري (13 مرة) والذي خرج من منافسات الموسم الماضي خالي الوفاض، تعاقد مع المدرب الكرواتي إيفان ليكو ليحل بديلا للإسباني خوان كارلوس غاريدو.