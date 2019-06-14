الاتحاد الإفريقي يرفع الإيقاف عن الحكم المصري جريشة

المصدر: القاهرة - أ ف ب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الجمعة أن الاتحاد الإفريقي رفع الإيقاف عن الحكم الدولي المصري جهاد جريشة بعد أن أوقفه في 28 مايو الماضي لفترة ستة أشهر لتواضع مستواه في إدارة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد نائب رئيس الاتحاد المصري احمد شوبير على صفحته في موقع "تويتر" :بات بمقدور جريشة إدارة مباريات كأس الأمم الإفريقية المقبلة التي ستقام في مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم في 16 مايو، بعد يومين من المباراة بين الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي حامل اللقب، احتجاجا رسميا لدى الاتحاد الإفريقي ضد جريشة على خلفية أدائه في الذهاب الذي انتهى بتعادل الفريقين 1-1.

وكتب شوبير :رفع الإيقاف عن جهاد جريشة وعودته للتحكيم في بطولة الأمم الإفريقية 2019.

وكان الاتحاد الدولي (فيفا) استبعد جريشة أيضا من ادارة مباريات كأس العالم للشباب المقامة حاليا فى بولندا على خلفية قرار ايقافه، وتقدمت لجنة الحكام المصرية بالتماس للاتحاد الإفريقي لرفع الإيقاف عن جريشة.

وأعرب جهاد جريشة عن سعادته بقرار رفع الإيقاف عنه رسميا يوم الجمعة، وقال في تصريحات صحافية :سعيد للغاية بقرار رفع الإيقاف عني وعودتي مرة أخرى للمشاركة ضمن قائمة الحكام الدوليين الذين تم اختيارهم لإدارة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019".

وأضاف الحكم الدولي :سأتواجد يوم السبت في المعسكر الأخير للحكام المختارين لإدارة مباريات كأس الأمم الإفريقية.

وتجمع المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية في 21 الحالي على استاد القاهرة الدولي بين المنتخب المصري ونظيره الزيمبابوي.