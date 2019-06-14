صحافي غامبي: 24 ساعة تحسم قرار مشاركة المنتخب في كأس إفريقيا من عدمها

أكد الصحفي الغامبي مامادو با، أن الاتحاد الغامبي تقدم بشكوى ضد مشاركة لاعبي الجزائر أمام توغو، مضيفا أن القرار الحاسم سيصدر يوم الجمعة.

وقال با خلال مقابلة في نشرة الرياضة في "العربية": قدمت غامبيا احتجاجا للاتحاد الإفريقي في أكتوبر الماضي، وكاف رفضت احتجاج غامبيا رغم اعترافهم بوجود خلل إداري في تسجيل اللاعبين، واستئنفت غامبيا أمام المحكمة الإفريقية ولكنه لم يقبل، وخلال 24 ساعة سنعرف إن كانت ستلعب غامبيا بدل الجزائر في كأس إفريقيا.

وكان البلجيكي توم شانتيف، مدرب منتخب غامبيا، قال عقب فوز فريقه على المغرب وديا أنه مازال يأمل في المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا.

وأضاف "إن منتخب غامبيا ينتظر قرار محكمة التحكيم الرياضية، يوم الجمعة، من أجل الحسم في مشاركة المنتخب في “كان” المقبل بدلاً من المنتخب الجزائري.