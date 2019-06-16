محكمة فرنسية ترفض ادعاءات "بي إن سبورتس" ضد "عربسات".. وتحكم لصالح الأخيرة

انتهى فصل مهم من فصول اتهامات شبكة بي إن سبورتس القطرية ضد منظمة الاتصالات الفضائية العربية المعروفة بعربسات، بعدما رفضت المحكمة المدنية في باريس الدعوى المقامة ضد عربسات بشأن الاتهامات الموجهة ضدها من قبل الشبكة القطرية، وألزمتها بدفع نفقات التقاضي.

وفي بيان صادر عنها، أشادت عربسات بنزاهة القضاء الفرنسي، الذي تعامل مع مزاعم بي إن سبورتس بكل احترافية ومهنية، ورحبت عربسات بالحكم الصادر عن المحكمة.

وذكرت عرب سات في بيانها "إن حكم القضاء الفرنسي أبطل جميع ادعاءات بي إن ضد عربسات ليؤكد على سلامة موقف المنظمة من كل الاتهامات ومنع تشويه السمعة التي قادتها المجموعة القطرية الإعلامية من خلال ادعاءات ربط عربسات بالكيان المشبوه المقرصن بي آوت كيو" بحسب نص البيان.

واعتبرت عربسات أن إدانة القضاء الفرنسي لشركات بي إن سبورتس والحكم عليها بدفع غرامات غير مسبوقة وتحميل المجموعة القطرية كامل النفقات، يوم ناصع من أيام العدالة وإحقاق الحقيقة ونفي كل التهم التي حاولت المجموعة القطرية إلصاقها بها للتغطية على فشلها التقني في حماية فضاءها الإعلامي.

وأضاف بيان منظمة عربسات إنها "تأمل من الاتحادات الدولية عدم الانجراف خلف محاولات تشوية السمعة والحملات الإعلامية المضللة التي تقودها منظومة بي إن والتي سبق أن تلوثت سمعتها من خلال التحقيقات الجنائية في فرنسا وسويسرا حول اتهامات الفساد والرشوة التي طالتها".