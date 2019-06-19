إيقاف مباريات "أمم إفريقيا" مرتين بسبب "الحرارة"

أصدرت اللجنة الطبية لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستفتتح في مصر يوم الجمعة، حتى 19 يوليو القادم بيانًا رسميًا حول ارتفاع درجات الحرارة، والتي بسببها سيتم إيقاف كل مباراة مرتين لشرب الماء.



وبحسب بيان اللجنة الذي أصدره المركز الإعلامي للبطولة، فإن من المقرر أن تشهد نسخة البطولة التي تنطلق الجمعة لأول مرة في فصل الصيف، توقف كل المباريات مرتين لمدة ثلاث دقائق في كل منها للحفاظ على سلامة اللاعبين.



وأكدت اللجنة الطبية أن كل المباريات ستتوقف مرتين بواقع فترة راحة فى كل شوط، تكون الأولى فى الدقيقة 30 والثانية فى الدقيقة 75، وخلال فترة الراحة سيكون مسموحا للاعبي الفريقين والحكام بتناول المشروبات والسوائل وترطيب أجسامهم بالمناشف المبللة.



واختتم البيان بالتأكيد على أن هناك تجهيزات خاصة لأى حالة طوارئ فى إطار التعاون مع اللجنة الطبية المحلية بقيادة الطبيب محمد سلطان.