أغيري: هدفنا الفوز بلقب أمم إفريقيا للمرة الثامنة

قال المكسيكي خافيير أغيري المدير الفني للمنتخب المصري إنه يهدف لإسعاد الشعب المصري عبر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم التي تحتضنها مصر اعتبارا من مساء الجمعة وحتى 19 يوليو المقبل.

وذكر أغيري أن المنتخب المصري بدأ الإعداد للبطولة منذ السادس من يونيو الجاري ووصل لمرحلة رائعة للغاية من التحضير الفني والبدني وأصبح جاهزا تماما لمباراة الافتتاح المقررة أمام زيمبابوي يوم الجمعة.

وأضاف أغيري في الموتمر الصحافي الذي عقد يوم الأربعاء باستاد القاهرة الدولي أن منتخب زيمبابوي يستحق التواجد في البطولة وهو يتابعه منذ فترة ويعلم كل كبيرة وصغيرة عنه .

وأوضح: هو فريق قوي والمباراة مهمة لأنها ضربة البداية للبطولة المقامة في مصر، وعلينا مسؤوليات كبيرة نحو تحقيق اللقب وسنلعب بنفس أسلوبنا في الافتتاح ونحترم المنافس كثيرا وجهزنا جيدا لهذه المواجهة الصعبة التي لا بديل عن الفوز بها.

وأشار مدرب منتخب "الفراعنة" إلى أن فريقه يوجه تركيزه الآن إلى مباراة زيمبابوي، ولا ينشغل بأي مباريات أخرى أو باللقب، وهدفه الأول هو الفوز في الافتتاح.

وأثنى أغيري على النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قائلا إنه يؤدي بشكل جيد في المعسكر وملتزم تماما، وأن هدف جميع لاعبي الفريق هو الفوز بلقب البطولة الإفريقية للمرة الثامنة.

وشدد المدير الفني على أن إسعاد الشعب المصري هو هدفه الأساسي في الوقت الحالي، موضحا: كرة القدم تعني الكثير للشعب المصري.

وتحدث أغيري عن الصعوبات التي واجهته قائلا: أهمها عدم انتظام مسابقة الدوري المصري وعدم حصول اللاعبين على راحة مناسبة وعدم انتهاء الدوري قبل البطولة جعل اللاعبين يعانون بدنيا.