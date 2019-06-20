"الصحافيين التونسيين" تدين تعسف bein sports وتطالب بوقفة

أدانت جمعية الصحافيين الرياضيين التونسيين، يوم الخميس، الطرد المفاجئ والتعسفي لـ 32 صحفيا وفنيا في مجال الصحافة الرياضية العاملين بقنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

وقالت الجمعية في بيان صحافي تحصلت عليه "العربية.نت" : تعبر جمعية الصحافيين الرياضيين التونسيين عن عميق استيائها عن الطابع المفاجئ والطريقة الفذة وغير الإنسانية وغير الأخلاقية التي وقع بها اتخاذ القرار، حيث إننا نحترم التوجهات العامة والخيارات الإدارية والمالية لجميع المؤسسات الإعلامية الوطنية والأجنبية إلا أننا نرفض بشكل قطعي مثل هذه الممارسات القمعية المهينة وما قد يترتب عليها من تداعيات أدبية ومالية لـ 32 عائلة تونسية حيث توجب جميع الأعراف والقوانين المتعلقة بمجالات الشغل الإعلام المسبق لكل عملية إيقاف عقد عمل أو عدم تجديده.

وأضاف البيان: قررت جمعية الصحافيين الرياضيين التونسيين مراسلة الهيئات والجمعيات الوطنية والدولية المعنية وكذلك مؤسسات الدولة التونسية المعنية لحماية حقوق ضحايا الطرد التعسفي، ونرجو من بقية التونسيين العاملين في قنوات "بي إن سبورتس" القيام بحركة تضامنية مع زملائهم السابقين حيث يمكن أن يصبحوا لهم لاحقين، وأن يتحرك فيهم واعز التضامن الوطني بعيدا عن المصالح المادية الضيقة ممكنة الزوال في أي لحظة.

ووفقا وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، عمدت مجموعة "بي إن سبورتس" إلى فصل ما يقرب من خُمس موظفيها في قطر، إثر خسائر فادحة في الأسواق، والتراجع الكبير في إيرادات خدمات التلفزيون المدفوعة.

وواجهت "بي إن سبورتس" القطرية خسائر ثقيلة طيلة الفترة الماضية، كما حسمت محكمة فرنسية المعركة القضائية لصالح منظمة الاتصالات الفضائية العربية "عربسات" ضد المجموعة القطرية، بعدما سعت "بي إن سبورتس" لتشويه سمعة "عربسات".

كما ألغى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاحتكار الذي تمارسه القنوات القطرية لمباريات ومسابقات القارة في السعودية، وجاء القرار بناء على المخالفات القانونية والنظامية التي ارتكبتها "بي إن سبورتس".