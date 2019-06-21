استاد القاهرة الدولي.. بصمة معمارية بتصميم ألماني

يستضيف استاد القاهرة الدولي، يوم الجمعة، افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، عندما يلتقي المستضيف منتخب مصر بنظيره الزمبابوي.

وافتتح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الاستاد في احتفالات ثورة يوليو 1960، ويعد استاد القاهرة الدولي الأول في الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث تطبيق المعايير الأولمبية، صممه مهندس معماري ألماني يدعى فيرنر مارش الذي وضع بصمته المعمارية قبلها على الملعب الأولمبي ببرلين الذي استضاف دورة الألعاب الأولمبية عام 1936.

وجدد استاد القاهرة في 2004 بمبلغ 150 مليون جنيه مصري، وتصل الطاقة الاستيعابية للملعب إلى 75 ألف متفرج، ويقع في ضاحية مدينة نصر شمال شرقي العاصمة القاهرة حيث يبعد عشرة كيلومترات عن مطار القاهرة الدولي وثلاثين كيلو مترا من وسط المدينة.

ويمثل الملعب علامة مهمة في البنية الرياضية المصرية، سبق واستضاف العديد من المحافل الرياضية الكبرى أبرزها كأس أمم إفريقيا أعوام 1974 و 1986 و 2006، بالإضافة الى كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما في 1997، ومونديال الشباب في 2009.