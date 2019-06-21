مدرب موريتانيا يرشح 5 منتخبات للفوز بأمم إفريقيا

ركز كورينتان مارتينيز مدرب المنتخب الموريتاني على أهمية اكتساب الخبرة في أول مشاركة للمنتخب في بطولة أمم إفريقيا.

وقال المدرب الفرنسي كورينتان مارتينيز في لقاء مع "العربية": من الجيد أن نمتلك بعضا من الخبرة عندما نبدأ منافسة مثل كأس إفريقيا ، وسنخوض المنافسة بحماس كبير، ونسعى لبذل قصارى جهدنا للتعلم رغم أن الوقت ليس وقت التعلم، لأنه علينا أن نفوز في كل مباراة لنا مع تقديم أداء يحمل الكثير من الحماس وأتمنى كذلك أن نظهر بشكل جيد كما حدث في التصفيات.

وأضاف: فريق مالي الذي سنلاقيه يضم الكثير من المواهب، لديهم لاعبون جيدون يحترفون في الأندية الأوروبية، إنهم فريق يتميز بروح الشباب مع امتلاكه شخصية قوية، لذلك ستكون مباراة صعبة للغاية بالنسبة لنا.

وحول توقعاته لبطل نسخة 2019، ذكر: دائما يظل البلد المنظم للمسابقة هو أحد المرشحين، وأقصد مصر طبعا لكن دون إغفال المنتخبات التي لعبت في كأس العالم مثل نيجيريا والسنغال وتونس والمغرب فهي كذلك مرشحة وأعتقد أن بطل إفريقيا سيكون من بينهم.