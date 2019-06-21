منتخب السنغال ومحمد صلاح "الأغلى" في أمم إفريقيا

تستضيف مصر، يوم الجمعة، بطولة أمم إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخها، بعد سحبها من الكاميرون التي لم تستوف شروط التنظيم للعام الحالي.

وقدمت البطولة الأهم على مستوى القارة العديد من الأرقام المميزة، حيث يحمل المنتخب المصري الرقم القياسي في التتويج بسبع بطولات، كما يعد الأكثر مشاركة بثلاثة وعشرين ظهوراً، إضافة إلى فوزهم في أربع وخمسين مباراة طوال تاريخ الكأس الإفريقية.

ويتصدر الكاميروني صامويل إيتو قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة، برصيد ثمانية عشر هدفاً، ويحل ثانياً الإيفواري لوران بوكو بأربعة عشر هدفاً.

وتبلغ قيمة المنتخبات المشاركة في بطولة 2019 " 2.5 مليار دولار"، يتقدمها منتخب السنغال، الذي بلغت قيمة لاعبيه حوالي 400 مليون دولار، متبوعاً بساحل العاج بقيمة بلغت حوالي ثلاثمئة وعشرين مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

ويعتبر المصري محمد صلاح الأغلى بقيمة 150 مليون يورو، وزميله في نادي ليفربول السنغالي ساديو ماني، ثانياً بقيمة خمسة وثمانين مليون يورو، وثالثاً السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي، بسبعين مليون يورو.

وستشهد البطولة الإفريقية، مشاركة 24 منتخباً لأول مرة، من ضمنهم موريتانيا، مدغشقر وبرونودي الذين يشاركون للمرة الأولى في تاريخهم، وتم تقسيمهم على ست مجموعات، ولأول مرة ستقام كأس إفريقيا صيفاً، بعد أن كانت تلعب شتاء.