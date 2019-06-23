القناة الرياضية المغربية تكشف جشع beIN SPORTS لتغطية كأس إفريقيا

كشفت القناة الرياضية المغربية حقيقة جشع شكبة بي إن سبورتس القطرية بخصوص حقوق بث منافسات كأس أمم إفريقيا 2019 التي تحتضنها مصر، معلنة بشكل رسمي عن توقف المفاوضات.

وحملت القناة الرياضية المغربية المسؤولية لشبكة بي إن سبورتس القطرية، مشيرة إلى أنها حددت سعر الحقوق بـ12 مليون دولار مقابل البث الأرضي لـ12 مباراة، أي مليون دولار للمباراة الواحدة، على الرغم من أن الحقوق نفسها بيعت لقنوات إفريقية مقابل 250 ألف دولار.

وكانت الشبكة القطرية قد ذكر اسمها في عدة قضايا مؤخراً منها خسارة قضيتها في المحكمة الفرنسية ضد "عربسات" في الأسبوع الماضي، واتهام ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارتها، بعدد من القضايا المتعلقة بالفساد.