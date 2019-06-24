المنتخب التونسي يفرط في تقدمه ويتعادل مع أنغولا

فرضت أنغولا التعادل 1-1 على تونس في مباراة الفريقين الافتتاحية بالمجموعة الخامسة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم باستاد السويس يوم الاثنين.



وهز القائد يوسف المساكني الشباك من علامة الجزاء بعد مخالفة لصالح المهاجم نعيم السليطي ضد بايزو مدافع أنغولا في نهاية تحرك منظم ليضع المنتخب التونسي في المقدمة بعد 34 دقيقة، وعادل غالما كامبوس النتيجة لأنغولا في الدقيقة 73 بعد متابعة لكرة مرتدة من الحارس فاروق بن مصطفى.



وتلتقي موريتانيا مع مالي في وقت لاحق يوم الاثنين على الملعب نفسه في المدينة الساحلية ضمن المجموعة الخامسة أيضا.