"الآسيوي" يعلن عن عطاء الحقوق التجارية والإعلامية في الإمارات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الثلاثاء إصدار الدعوة للمشاركة في عطاء الحقوق التجارية للحقوق الإعلامية خلال الفترة 2021-2024 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتضمن العطاء الحقوق الإعلامية لمسابقات المنتخبات الوطنية والأندية، بما في ذلك بطولة كأس آسيا 2023 في الصين، وتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

كما يتضمن العطاء أيضاً مسابقات الأندية، وهي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، إلى جانب بقية البطولات الكبرى في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مثل كأس آسيا للسيدات 2022 وبطولات الفئات العمرية للرجال والسيدات وبطولات كرة الصالات.